Los comerciantes se suman al apoyo a Madrid Central: "Lo que nos interesa es que haya gente en la calle"

"Comercio a favor de Madrid Central". Cristina Álvarez ya ha puesto en la puerta de su tienda esta pegatina para mostrar su apoyo a mantener la medida. "Estoy en contra de que se quite Madrid Central", asegura, "en el centro las calles son muy pequeñas y ya no es solo la contaminación, es también el ruido".

No es la única que piensa así. Asociaciones de comerciantes de varios distritos piden al nuevo Ayuntamiento que mantenga la medida estrella del gobierno de la exalcaldesa Manuela Carmena.

Cristina asegura que desde que se implantó, "ni han bajado las ventas ni nada". "A nosotros lo que nos interesa es que haya gente en la calle y yo creo que Madrid Central hace que la gente salga a pasear", explica por su parte Emilio Alarcón, comercial.

Ellos son los últimos en sumarse a la defensa de este proyecto. Los ecologistas ya han avisado: denunciarán. Argumentan que ya ha logrado reducir hasta un 41% la contaminación en esta zona de la ciudad.

"En los seis meses que viene funcionando Madrid Central los resultados son espectaculares en reducción de la contaminación", indica Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción.

Tirón de orejas también desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ayer pedía que no se tocara nada que mejorase la salud.

Sin embargo, el Ayuntamiento responde que no va a ceder a presión. "Cumpliremos sin lugar a dudas con nuestros compromisos con la UE en materia de calidad del aire, pero yo no he venido a caer bien a la izquierda, no he venido a sucumbir a las presiones de la izquierda", sostenía el nuevo alcalde, el popular José Luis Martínez Almeida.

De momento, la Plataforma en Defensa de Madrid Central cuenta con el apoyo de más de 200.000 personas en Change.org. Para este sábado han convocado una marcha y solicitan una reunión urgente con el alcalde.