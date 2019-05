Entrevista completa a Manuela Carmena: "Volvería a hacer el proyecto de Madrid Central"

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, asegura que no entiende de encuestas, aunque el CIS le da como ganadora para las municipales madrileñas del próximo 26M. Además, ha reivindicado la edad: "Puede ser un elemento interesante para hacer un trabajo en el que la moderación, la prudencia y la experiencia son importantes".

"La vida nos ha dado habilidades que son muy buenas para una tarea como la política: saber escuchar, saber consensuar.. la tolerancia. Me gusta hacerlo y creo que se me da bien", dice la alcaldesa de Madrid, reivindicando su candidatura.

Además, Carmena se ha redefinido como independiente, asegurando que no pertenece a nadie: "Cuando acepté a liderar la candidatura de Ahora Madrid, no era una candidatura de Podemos. Siempre he sido independiente".

Por eso, considera que para formar un equipo en el Ayuntamiento, se necesita que sea eficaz y preparado: "El alcalde tiene que preparar a su gabinete, y por eso es importante que las decisiones estén enfocadas a los perfiles que necesita la ciudad".

"Antes se hacía una designación más por perfiles políticos que por perfiles eficaces", critica Carmena, respecto a la candidatura de los anteriores comicios con Ahora Madrid.

Su objetivo ahora, dice, es "hacer una coalición electoral", y zanja el tema sobre la creación de Más Madrid: "Pensé que a todos los grupos que habían constituido Ahora Madrid les iba a gustar, pero no. No tiene que ver con un cambio de partidos, sino con haber intentado hacer algo más amplio".

Sobre la posibilidad de que las tres fuerzas de derechas sumen para gobernar en el Ayuntamiento de Madrid, Carmena asegura que le "resulta difícil que haya tanta sintonía entre las tres derechas". Además, manifiesta que "no puede ser una opción para el feminismo, que es un movimiento imparable y pacífico, apoyar una candidatura como la de Vox".

Cómo se siente como alcaldesa?

"Me siento muy querida. Me encanta la gente que te dice, 'esto es practicar con el ejemplo' cuando me ve en el metro. Ser alcaldesa es como ser un vecino más que te ha tocado la responsabilidad de llevar una ciudad", comenta Carmena sobre su función como alcaldesa.

Además, ha explicado que "hay muchas cosas a medias, necesito estos cuatro años para acabarlos". Y asegura que "volvería a hacer el proyecto de Madrid Central", considerando que esta medida no ha sido tan criticada.