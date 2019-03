El líder de los yihadistas detenidos en Madrid defendió en 'Salvados' el régimen talibán

Lahcen Ikassrien ya estaba obsesionado por la idea de Al Andalus en 2011. De hecho, es el nombre que denomina la célula islamista desarticulada por la Policía: la 'Brigada Al Andalus'. "Los americanos algún día tienen que pagar, pero cómo no lo sé", le explicaba Lahcen a Jordi Évole en el programa 'Salvados', en 2011.

Lahcen finalmente encontró la manera liderando la 'Brigada Al Andalus', que captaba yihadistas para enviarlos a combatir a Siria e Irak, según la policía. Una parte de su preparación se realizaba en Ávila porque el entorno les permitía aclimatarse a esos territorios. Allí recibían adoctrinamiento militar e ideológico.

"Yo he vivido con los talibanes, son musulmanes normales, no radicales", le contaba el líder de la brigada detenido a Évole. Lahcen, que estuvo recluído cinco años en Guantánamo, justificó en el programa los atentados del 11-S. "Sí había motivos para atentar el 11-S". Defendió también la represión de los talibanes contra la mujer, y no descartó cometer atentados terroristas. "No estoy dispuesto a atentar contra la ley, de momento"