Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, ha aceptado el ofrecimiento del PP de Isabel Díaz Ayuso de entrar a formar parte de la Cámara de Cuentas como consejero. Eso sí, el propio Leguina reconoce que todavía no sabe muy bien a qué se va a dedicar allí, explicando que tendrá que "llevar control sobre las inversiones y demás". "Ahora cuando me incorpore me enteraré más a fondo", reconoce.

Tanto es así que Leguina se enteró del nombramiento a través de los periódicos, admitiendo que no conocía las condiciones económicas de su puesto. "Tendré que dejar la pensión", bromeaba, afirmando que lo que le mueve es el altruismo y estar "adscrito" a los movimientos que se realicen en la Comunidad de Madrid.

El expresidente madrileño, de 83 años, será una de las personas mejores pagadas del Estado gracias a su nombramiento por Díaz Ayuso. El nombramiento llega después de que el PSOE, las siglas con las que fue presidente, le expulsara por aparecer en un acto con Ayuso en plena campaña electoral de 2021, un apoyo público a la candidata del PP que él sigue negando.

Mientras en el PSOE se muestran asombrados por su nombramiento, con Juan Lobato trasladando su "estupor" por la decisión de Leguina, el PP defiende a su nuevo fichaje, un Leguina al que ven "perfectamente válido para este puesto", en palabras del portavoz 'popular' Miguel Tellado.