Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya, afeó a Pedro Sánchez que no mencionara la resolución de la Junta Electoral que inhabilita a Torra como diputado en el Parlament y resuelve que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado.

"Ayer, con la resolución de la Junta Electoral, se puso en marcha un nuevo golpe de Estado", asegura la política catalana, para quien se ha producido "un golpe a la constitucionalidad a la que alardean defender".

Además, piensa que se trata de "un golpe contra la máxima institución de Cataluña" en el que un se han atribuido "unas funciones que no son de su competencia interpretando una sentencia que no era firme".

Borràs defiende que la democracia española "se ve atropellada día a día por la justicia" y, pese a que agradece el tono más "dócil y dialogador", se pregunta si estamos ante el Sánchez del 155 que dijo "Mariano, utilízame".

Ante las palabras del líder del PSOE tachándoles de nacionalistas intransigentes, JxCat responde: "Nosotros somos independentistas exigentes, los nacionalistas son ustedes aunque no lo sepan".

Sánchez reprocha a JxCat su "no"

Por su parte, Pedro Sánchez ha reprochado a Junts per Catalunya que vaya a votar en contra de su elección como presidente, una decisión que ha atribuido a la posible proximidad de elecciones en Cataluña.

En su réplica ha lamentado también que este partido vaya a votar en contra del Gobierno que quiere abrir un diálogo sobre Cataluña en lugar de apostar por dicho diálogo, y se una "a la derecha y la ultraderecha" en su negativa a la investidura.

Por otro lado, Sánchez ha asegurado que no tiene ningún problema en que el partido independentista defienda la autodeterminación y comprende que quieran hablar de ella en la mesa de negociación, en la que él defenderá "lo contrario".