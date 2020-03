Las urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, Madrid, se encuentran colapsadas. Tal y como muestran las imágenes, proporcionadas por 'El Mundo', los pasillos del hospital están llenos de pacientes infectados por coronavirus que se encuentran unos al lado de otros sin poder respetar la distancia de seguridad. Las urgencias de este centro hospitalario se encuentran tan colapsadas que ya han derivado pacientes a otros hospitales cercanos.

Fueron los delegados sindicales de CCOO en este hospital los que hicieron un llamamiento a que se derivasen ambulancias y pacientes a otros centros. "Las urgencias están desbordadas, no hay sillas, no hay camas, no hay material, no hay respiradores", señalaron desde CCOO Sanidad Madrid.

En este hospital, según expusieron, las urgencias tenían más de 250 pacientes, por lo que se encontraban tres veces por encima de su capacidad, y ya no había "espacio físico para poner camillas", que se sustituyen por sillas.

Además, la delegada sindical de CCOO en el Severo Ochoa, Mercedes Romero Martín, pidió que les suministren material porque solo han llegado mascarillas quirúrgicas, que no protegen a los profesionales que están atendiendo a los pacientes con CPVOD-19 en unidades como la UCI. "No hay material. Estamos desabastecidos", alertó.

También pidió botellas de agua para las urgencias, ya que, según afirmó, los trabajadores "pasan muchísima sed con el traje, con la máscara, con las gafas", y, "sobre todo" reclamó "más recursos humanos".

El Ayuntamiento de Leganés entrega al Severo Ochoa 20.300 mascarillas

Por su parte, el Ayuntamiento de Leganés entregó al hospital Severo Ochoa 20.300 mascarillas quirúrgicas desechables adquiridas "de urgencia" en México, según informó el alcalde, Santiago Llorente este viernes.

El regidor explicó que este material llegó en avión y adelantó que su Corporación ha realizado otros pedidos de material de protección en más países, así como pruebas diagnósticas de coronavirus. "Seguimos buscando material por todo el mundo", dijo Llorente tras asegurar que el pedido de este viernes pudo ser retirado de la aduana porque el Ministerio de Sanidad "lo autorizó".