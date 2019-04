Francisco Marhuenda habla claro como investigado en la Operación Lezo: "Nunca hemos coaccionado a Cifuentes"

"'La Razón' nunca ha coaccionado a Cristina Cifuentes"

"Nunca es nunca. Jamás nos hemos inventado noticias en el periódico", afirma el director de 'La Razón' Francisco Marhuenda, que ha sido acusado de obstrucción a la Justicia. Marhuenda afirma que le llevó al juez la documentación necesaria para demostrar que jamás han hecho algo incorrecto en su periódico.

"Volvería a hacer exactamente lo mismo, excepto llamar zorra a Marisa González"

"No tengo nada que esconder, no he hecho nada de lo que me tenga que arrepentir", afirma Francisco Marhuenda, director de 'La Razón', tras acudir a declarar ante el juez. Marhuenda asegura que su comentario hacia Marisa González no era machista, aunque pide disculpas y se arrepiente de haberle llamado zorra.

"Yo no soy como otros que reniegan, Edmundo Rodríguez y Nacho González son amigos míos"

"Las tres veces que he preguntado a Nacho González por los temas de corrupción me dijo que todo era mentira", afirma Francisco Marhuenda, director de 'La Razón'. Marhuenda reconoce su amistad con Edmundo Rodríguez e Ignacio González, detenidos en la operación Lezo, pero "si se demuestra que han hecho algo irregular no me sentiré orgulloso como amigo".

"No es machismo, sólo tengo hijas y sólo he nombrado a subdirectoras"

"Me siento abochornado por haber llamado zorra a Marisa González", afirma el director de 'La Razón' Francisco Marhuenda, que vuelve a pedir disculpas por la expresión. "Siento el término, he pedido disculpas". Marhuenda asegura que no es machista y recuerda que sólo tiene hijas y sólo ha nombrado subdirectoras en el periódico.

"Nadie mejor que yo sé lo que puedo engañar o no"

El director de 'La Razón' lo tiene claro: sí pondría la mano en el fuego por sí mismo. "Sin lugar a dudas, por mí y por más gente". Así ha respondido Marhuenda a una entrevista de hace años en la que Ignacio González, detenido en la operación Lezo, decía que no pondría la mano en el fuego por nadie, ni por sí mismo.