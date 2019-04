Marhuenda: "Yo no soy como otros que reniegan, Edmundo Rodríguez y Nacho González son amigos míos"

SOBRE SUS CONVERSACIONES CON IGNACIO GONZÁLEZ

"Las tres veces que he preguntado a Nacho González por los temas de corrupción me dijo que todo era mentira", afirma Francisco Marhuenda, director de 'La Razón'. Marhuenda reconoce su amistad con Edmundo Rodríguez e Ignacio González, detenidos en la operación Lezo, pero "si se demuestra que han hecho algo irregular no me sentiré orgulloso como amigo".