Las críticas de Felipe González, la posible investidura de Sánchez, el 'no' a Rajoy... sigue la división interna del PSOE

Mientras Pedro Sánchez ha guardado silencio durante dos semanas, Felipe González sentencia. "No estoy seguro de que el PSOE tenga claro lo que quiere". Lo dice justo después de haber creado el mayor dilema para el PSOE. "Una investidura para España teniendo en cuenta que no hay mayoría alternativa coherente para hacerlo, pasa por un Gobierno del PP", declara González. La propuesta que ha marcado una semana de entrevistas entre el secretario General y los líderes regionales, que sí se han posicionado.

"El PSOE no puede ser cómplice ni de uno ni de otro, sino que debe proteger a la gente", destaca Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía mientras que Idoia Mendia, secretaria General del PSE, señala que no pueden "favorecer un Gobierno del Partido Popular". Además, se cuestiona la coherencia de las palabras del expresidente. "No entiendo lo de la abstención mínima, o te abstienes o no", indica Miquel Iceta, primer secretario de PSC.

Por su parte, Francina Armengol, presidenta de las Islas Baleares destaca que "ni ahora ni después el PSOE puede facilitar un Gobierno de Partido Popular". Aunque hay quien da una de cal y otra de arena. "González es una persona que hay que leer y escuchar, pero no estoy de acuerdo con él", declara Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana. Pero hay que no lo ve del todo descabellado. "Si Rajoy consigue convencer a otras formaciones, el escenario cambia", explica el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

Aunque si el debate se queda corto, se abre otro frente. "Si Rajoy no consigue los votos necesarios para ser presidente de España, hay otra opción clara, que lo intente Pedro Sánchez", recalca Francina Armengol. Una posición que enseguida tuvo diagnóstico por parte de Aragón. "La Tramuntana a veces afecta a la mente", indica Javier Lambán, presidente de Aragón.

Pero parece que Baleares comparte viento con Castilla y Leon. "La Tramuntana también debe de soplar en Burgos porque creo que tenemos la responsabilidad de si Rajoy vuelve a fracasar, debemos intentarlo", destaca Luis Tudanca, secretario General del PSOE en Castilla y León. Una opinión que no comparte el presidente extremeño. "No soy partidario de que Pedro Sánchez intente conseguir la investidura", señala Guillermo Fernández Vara. Una variedad de rumbos que deberá enderezar el secretario General.