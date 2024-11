La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se ha querido pronunciar sobre la gestión de la DANA en Valencia y las responsabilidades políticas y ha subrayado que está centrada en "ayudar".

"Estamos viviendo un drama. No hemos dormido esta noche para intentar saber cómo podemos ayudar desde Madrid", ha indicado, asegurando que están sufriendo "muchísimo" con el pueblo de Valencia.

"Todos los días los madrileños nos lo dicen en la calle, sienten lo que está pasando y la impotencia que genera el querer todos colaborar y muchas veces no saber cómo", ha señalado la dirigente regional, visiblemente emocionada, durante una visita al Hayedo de Montejo.

Ayuso, que ha sido directamente preguntada por cómo valora la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y si estaría a favor o no de declarar la emergencia nacional, ha indicado que no es imaginable "el mal cuerpo" que tienen y "lo difícil que está siendo" para ellos "mantener la agenda" institucional, una "cierta normalidad" y "una cierta sonrisa ante las cámaras" cuando por dentro están "destrozados".

"No puedo decirle más que vamos a estar ahí para ayudar. Tengo un sentimiento siempre de que me falta por apoyar algo más a Valencia. No voy a hacer declaraciones. No puedo. Lo lamento. Solo quiero lo mejor para el pueblo de Valencia, saber que vamos a llegar a todos los municipios, que no nos vamos a dejar una casa y es que no puedo. Me cuesta muchísimo meterme en otra cosa que no sea qué hacer desde Madrid (...) Le miento si le doy una respuesta", ha respondido la presidenta.

La jefa del Ejecutivo regional ha insistido en que no piensan "otra cosa" que en cómo ayudar porque es "frustrante ver todas las mañanas y todas las noches los testimonios de gente de bien sufriendo y sabiendo que lo han perdido todo". "No tengo palabras. Lo siento", ha trasladado, para a continuación incidir en que ya "con el tiempo" se sacarán conclusiones y se verá lo que ha sucedido.

Preguntada por cuando Madrid activó hace algo más de un año la alerta que llegó a los móviles para prevenir de la DANA que afectó a los municipios del sureste de la región, ha manifestado que no sabe cuántas vidas se pudieron salvar pero posiblemente fueron "muchas" puesto que "gracias a que se activó a tiempo los servicios de Emergencia", que no estuvieron desplegados por ejemplo en el estadio Metropolitano donde había partido, "pudieron estar todos al 100% destinados a la zona del Alberche".

"Gracias a esa alerta probablemente muchos turistas, especialmente extranjeros, que estarían con sus familias pudieron alejarse de los márgenes de los ríos. Gracias a eso todas las carreteras, que algunas quedaron anegadas y puentes se cayeron ya estaban despejadas. Entonces sí que estamos satisfechos de que se activara la alerta", ha señalado, a pesar de reconocer que en un primer momento se tomo "un poco a broma" porque en el centro de la ciudad no hay costumbre de que "estos desastres naturales sucedan".