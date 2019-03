La ministra Carmen Montón vuelve a mostrar su oposición a la maternidad subrogada: "Un niño ni se compra ni se vende"

La Ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Carmen Montón, considera sobre la gestación subrogada que "no es admisible el intercambio de una cantidad (de dinero) por un niño". En una entrevista en Antena 3, ha cuestionado que los defensores de esta práctica "quieren hacer pensar que la biología de la mujer es una técnica de reproducción asistida" y ha recordado que existe por medio un "contrato" y la infancia "ni se compra ni se vende".

La titular de Sanidad ha asegurado respaldar "palabra por palabra" el discurso de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el Congreso de los Diputados donde Ciudadanos le reprochó sus "prejuicios" ante la posibilidad de regular legalmente esta práctica. Montón a recordado que "la adopción es un sistema que garantiza los derechos del niño, que es quien tiene derecho a tener unos padres y eso genera la vida".

Montón ha vuelto a criticar a la homeopatías porque son tratamientos que "no curan", no cuentan con evidencia científica y suponen un "perjuicio" para la salud. La ministra ha avisado de que las administraciones y autoridades sanitarias tienen la "obligación" de dar información "rigurosa y veraz" a la ciudadanía, por lo que deben decir "claramente" que la homeopatía "no cura".

"No cura, no tiene detrás una evidencia científica que justifique su indicación terapéutica o que un facultativo la recete. Hay cuestiones que hay que modificar a largo plazo, pero en el corto plazo hay que informar a los ciudadanos porque esto supone un prejuicio para la salud", ha aseverado la ministra.

De hecho, Montón ha recordado que en la Comunidad Valenciana se han producido ya casos de fallecimiento de pacientes oncológicos que dejaron los tratamientos con evidencia científica por las terapias homeopáticas. "Hay que informar y concienciar de que no producen ningún beneficio", ha insistido. Respecto a la recuperación de la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), la ministra ha insistido en que es una cuestión de "decencia" volver a atender a los inmigrantes en situación administrativa irregular, así como de salud pública.

La ministra también ha considerado que "no es decente" que una mujer soltera o casada con otra mujer no pueda acceder a los tratamientos de reproducción asistida financiados, y ha dicho que hay que recuperar los derechos que se perdieron "y los vamos a hacer paso a paso, uno a uno". En 2013, con Ana Mato como titular de Sanidad, se aprobó una nueva cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud que incluía el requisito de esterilidad para financiar los tratamientos de reproducción asistida, lo que deja fuera a lesbianas y mujeres sin pareja que son fértiles.