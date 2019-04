La Generalitat habría pagado en bitcoins a Amazon y Google para ocultar los gastos del referéndum del 1-O

El Generalitat uso bitcoins para ocultar los gastos del referéndum, según lo asegura un informe de la Guardia Civil. Lo hicieron para no dejar rastro: "No están regidas por ningún tipo de autoridad central como el Banco Central Europeo. No se tiene que saber quién los ha comprado por lo tanto permite ciertas operaciones opacas" explica Carlos Tomás, director tecnológico de Enigmedia Security.

La máxima del gobierno para 1 octubre fue evitar a toda costa el uso de dinero público para la votación, sin embargo, según este informe con los bitcoins habrían pagado a Amazon la infraestructura para contar los votos y a Google un servicio para protegerse de ciberataques, un escudo para impedir el control de la autoridades.

"Google lo que hace es aportar su técnica y su experiencia en el campo de la seguridad informática para proteger páginas web que hablen del tema que sea relacionado con derechos humanos y evitar que sean cerradas" explica Javier Rodríguez, responsable de Ciberinteligencia de TARLOGIC.

Aunque no pudieron evitar que el sistema se cayera. Las dos compañías han recibido ya una citación judicial para explicar su relación con la Generalitat.