La empresa responsable de los test defectuosos de coronavirus vendidos al Gobierno español se ha comprometido, por escrito, a reemplazar el pedido. Así lo han afirmado fuentes institucionales a laSexta.

El Gobierno había anunciado la devolución de "un lote de 9.000 test rápidos de coronavirus" debido a que, tras una evaluación, no superaron las exigencias del certificado de calidad.

Según explicó el ministro, Salvador Illa,"la compra fue con marca CE": "Verificamos el fabricante. Era un proveedor nacional de confianza. En un mercado loco, hay que tener mucho cuidado. Y efectivamente las pruebas de homologación no han dado buenos resultados".

Su obligación, insistía el ministro, "era comprarlos": "No había alerta sobre esta distribuidora y tenía marca CE. Si no llegamos a comprarlos nos dirían que bloqueamos. Hemos comprado unos que no corresponden a estándares de calidad y hemos dicho que hay que cambiarlos. Creo que hemos hecho lo correcto", explicaba ante las críticas de la oposición.

"El Gobierno de España no adquirió estos test a China, sino a un proveedor nacional", explicó el Ejecutivo, que ahora ha confirmado a laSexta que ya ha llegado a un acuerdo con la empresa para el remplazo de la compra.