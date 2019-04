La CUP insiste: "No permitiremos que esta legislatura acabe de otra forma que no sea aplicando el resultado del referéndum"

Quim Arrufat ha defendido que "la mayoría parlamentaria de JxSí y la CUP dan continuidad a los resultados del referéndum del 1-O" y que ellos serán los encargados de "hacerla efectiva en sede parlamentaria". Además, ha confesado que el pleno no ha salido como querían: "No era este pleno el que habíamos trabajado con JxSí ni el que correspondía a la movilización del 1-O y 3-O".

El diputado de la CUP ha explicado que "una hora antes del inicio del pleno ha sido cuando se han cambiado los guiones y Puigdemont nos ha hecho saber que la presión internacional forzaba a que hoy no tocaba proclamar la república catalana y nos ha explicado que era conveniente sin declarar la república ofrecer un dialogo".

Quim Arrufat ha confesado que no comparten la posición del president de la Generalitat: "Nosotros no avalamos la suspensión de la declaración de la independencia". Es por esto que no volverán al Parlament: "No volveremos a una actividad parlamentaria autonómica hasta que no se den pasos firmes hacia la república".