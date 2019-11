La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos, Begoña Villacís, ha cargado con dureza contra el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, por su intervención en el acto con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.

Unas palabras por las que todas las formaciones, a excepción de Vox y el PP, le han reprobado.

"Voy a defender que usted pueda defender su ideología en cualquier sitio. Tiene usted el pleno del Ayuntamiento de Madrid, el pleno del Congreso, sus mitines, la calle. Tiene muchísimos espacios. Pero hay una cosa, que no está reñida con la ideología, que es el respeto y la humanidad", ha expresado Villacís.

El político de ultraderecha no solo negó la existencia de la misma sino que ignoró a una víctima, Nadia Otmani, cuando esta le pidió respeto "a las muertas" y acusó a 'laSexta' de colocarla en primera fila, junto a él.

"No, Nadia no estaba ahí porque le había puesto nadie, no es de extrema izquierda. Yo la conozco, he trabajado con ella, como muchos de los concejales que estamos aquí. Nadia estaba en primera fila porque está en silla de ruedas y a la gente que está en silla de ruedas se le pone en primera fila", ha explicado la vicealcaldesa.

En esta línea, Begoña Villacís ha aprovechado para recordarle a Ortega Smith la razón por la que la mujer se encuentra en ese estado: "Porque la tiroteó su cuñado, porque esa mujer valiente se puso en medio".

"Vamos a hablar de valentía, porque usted ha acusado a todo el mundo de cobardía. Todo el mundo es cobarde menos usted. En ocasiones, exige más valentía aguantar la mirada de alguien que hacer las arengas que hizo usted el otro día", ha sentenciado.