El PP se ha quedado solo porque Ciudadanos ha votado a favor de reprobar al concejal de Vox, Javier Ortega Smith, por su "falta de respeto" a las víctimas de la violencia machista, según la moción del PSOE y que también ha apoyado Más Madrid.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha sido muy dura con el edil de Vox: "Parece mentira que tenga que demostrar que se nos acosa sexualmente más. No niego otras violencias, pero no se puede dar un paso atrás".

Le ha recriminado su actitud hacia la mujer víctima de violencia machista que le recriminó su discurso y a la que Ortega Smith ni siquiera miró a la cara: "En ocasiones, exige más valentía aguantar la mirada de alguien que hacer las arengas que hizo usted el otro día".

Le ha dicho que "hay algo que es el respeto y la humanidad. No puede faltar eso". Y recordando a Nadia, la mujer en silla de ruedas por defender a su hermana de su maltratador, ha asegurado que no estaba allí porque alguien la hubiese puesto. Nadia estaba en primera fila porque está en silla de ruedas".

El PP ataca al PSOE

Por su parte, el alcalde de Madrid se ha ratificado en sus palabras del lunes, pero ha lanzado sus ataques al PSOE, promotor de la iniciativa de reprobación: "Con el PSOE de Sánchez, ni a la vuelta de la esquina. Quieren poner una mordada".

"Vuelvo a decir que Smith fue desafortunado, pero que no cuenten con nosotros para coartar el derecho a la libertad de expresión", ha asegurado José Luis Martínez-Almeida.

El portavoz socialista, Pepu Hernández, ha reprochado a Smith que "boicoteara" el minuto de silencio que hizo el Ayuntamiento por una víctima y el lunes pasado, dice, en el Día contra la Violencia de Género. "Es urgente -ha dicho- porque en cualquier momento tendremos que guardar otro minuto de silencio tristemente y Vox lo dinamita todo".

Según Smith, la reprobación es "a amordazar a quienes no queremos su discurso".

Smith se ha defendido, ha dicho que Ciudadanos, PSOE y Más Madrid "no vienen a reprobarme a mí, sino a amordazar a quienes no queremos su discurso". Y asegura que en el acto del lunes, cuando una víctima de violencia machista le recriminó su discurso negacionista, "a quien no dejaron hablar fue a mí".

La concejal de Más Madrid Rita Madrid le ha dicho que la respuesta a sus "ataques machistas es una sociedad grande que quiere igualdad. Si hoy Martínez-Almedia (el alcalde) y Villacís (la vicealcadesa) son tan contundentes como el lunes, se lo agradeceré".

Vox se abstiene en el pacto municipal contra la violencia hacia las mujeres

Vox se ha quedado solo en el Ayuntamiento de Madrid, que este miércoles ha aprobado un pacto municipal contra la violencia hacia las mujeres. Cs, PP, Más Madrid y PSOE han votado a favor y Vox se ha abstenido. Son 21 medidas a las que Vox ha presentado 23 enmiendas "para reventar el pacto", según Cs, aunque todas han sido rechazadas.

"No daremos un solo paso atrás en la defensa de la mujer y lo haremos con o sin Vox", ha asegurado el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte. A lo que el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith le ha contestado: "Con o sin Vox usted no sería delegado. Aniorte, un poquito de humildad".

Ha recordado lo ocurrido el lunes, tras su discurso en el Día contra la Violencia Machista, cuando una mujer víctima de violencia de género le increpó por sus palabras negacionistas: "El lunes una mujer me increpó, todos salieron a aplaudir y criminalizar a Vox, pero esta señora, con sus leyes y su pacto de Estado no está protegida", ha dicho.

El PSOE ha llevado al Ayuntamiento una moción de urgencia para que Ortega Smith sea reprobado por su "falta de respeto" hacia las víctimas. Desde Más Madrid, que han anunciado que apoyarán esa moción, han instado a Cs y a PP a que dejen de gobernar con Vox.

Abascal también impide una declaración institucional en el Congreso

Como ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid y en la Asamblea reagional, Vox ha impedido también que el Congreso de los Diputados haga una declaración institucional contra la violencia de género al negarse a firmar un texto impulsado por el PSOE sobre esta materia y que, según ha explicado la portavoz de Igualdad de los socialistas, Laura Berja, cuenta con el apoyo del resto de partidos representados en la Cámara baja.

La formación de Santiago Abascal se ha negado a apoyar una declaración institucional en esta materia, una iniciativa que necesita la unanimidad de la Cámara para poder ejecutarse. Para Berja, esta negativa de Vox es "importante" para poder "señalar" y "aislar" a quienes "bloquean el avance" del país en materia de igualdad al no condenar la violencia de género. "Quien no es capaz de mirar a los ojos a las víctimas de violencia machista es cómplice de su verdugo", ha criticado.