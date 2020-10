El líder de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, ha sido fuertemente aplaudido por la bancada socialista tras llamar a los diputados de Vox "fascistas" en su intervención en el Congreso para informar de la postura de su partido en la moción de censura presentada por Vox contra el Gobierno.

El diputado ha sido contundente en su afirmación: votarán "no" a una moción que, ha dicho, "no merece ni siquiera una elemental legitimidad" porque sus fines "no lo son": "El fin de una moción de censura es sustituir un gobierno por otro. Su objetivo es meter en un lío al segundo partido de la cámara. Esto es evidente", ha aseverado.

En esta línea, Quevedo ha afirmado que los diputados de Vox son "unos fascistas": "Si un partido opina que las 13 rosas eran unas asesinas y violadoras, que los políticos elegidos en la República eran asesinos, que quien dio un golpe de estado y nos tuvo 40 años sumidos en la oscuridad era un libertador y que este Gobierno es ilegítimo, golpista y no se cuantas cosas más, solo hay una conclusión: ustedes son unos fascistas".

"Esto es el mundo del revés. Aquí los totalitarios son ustedes", ha afirmado el diputado de Nueva Canaria, que ha sido apoyado por un fuerte aplauso de los diputados de los dos partidos que conformar el Gobierno.

Quevedo ha catalogado el lenguaje de la formación de extrema derecha como "guerracivilista" y "protogolpista" y ha afirmado que "si pudieran, darían un golpe de Estado".

El diputado también se ha referido a la forma de denominar la pandemia por parte de la formación de Abascal, que se reviere al COVID-19 como el "virus chino": "Si se produce la distopía de que lleguen a gobernar, declararán la guerra a China".