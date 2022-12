Cuando quedan justo dos semanas para las elecciones en Cataluña, todas las encuestas coinciden en una cosa: La participación se prevé más alta que nunca. Ciudadanos confía en ganar parte de ese pico de votantes. "Una participación por encima del 80% llamará a votar a quienes normalmente se abstienen y cuyo voto es constitucionalista", explica Carlos Carrizosa, portavoz de C's en el Parlament.

Los sondeos también señalan un gran número de indecisos, casi un millón. Otro caladero clave. "Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Pero yo la verdad es que creo que no deben ser tantos porque si están seguros de que irán a votar, alguna intuición deben tener", declara el líder del PSC, Miquel Iceta.

Todo apunta a que el bloque no independentista tendrá que pactar si quiere que los soberanistas no gobiernen. El PP se agarra a eso. "No puede haber un Gobierno de los otros dos partidos constitucionalistas sin la participación del Partido Popular", insiste Xavier García Albiol, candidato del PP catalán.

Martínez Maillo lanza un reproche a Arrimadas e Iceta: "Da la sensación de que ellos cuando hablan del bloque constitucionalista no lo tienen muy claro. Porque no hablan de quitarle votos al contrario".

Con la vista puesta en pactos, los Comunes, preguntados por el PSC, apuntan: "Está en un camino que le lleve a pactar con C's y con el PP, y en ese camino no nos van a encontrar", asegura Xavier Domènech, candidato de CatECM. Parece que cierra la puerta, pero no con llave: "Porque igual algunos caminos se tienen que revertir"

La campaña en estado puro. Ciudadanos canta su mensaje: "Una Europa sin fronteras". Todo puede valer para rascar un voto.