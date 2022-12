La Moleskine no sólo recoge la estrategia del procés, también las dudas entre partidos independentistas. José Maria Jové, número dos de Junqueras, anotó esta reflexión sobre el entorno de Artur Mas a un año del referéndum del 1 de octubre: "No se quieren implicar".

Eso pensó Jové tras ser espetado por Joan Vidal de Ciurana, hombre de confianza de Mas: "Nosotros hicimos el 9N y vosotros dijisteis que era una mierda, ¡ahora os toca a vosotros!".

El PDeCAT critica el uso que se está dando al lo que sale en la agenda. Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso habla de "caza de brujas alrededor de las anotaciones personales".

Jové dejó claro en sus anotaciones que el camino sin la CUP no se podía recorrer porque no sacarían los presupuestos adelante. Él describió a la CUP como demagogos y revolucionarios: "La CUP dice que no renunciará a la estrategia de desobediencia y pide que se avise de las detenciones, que su mando avise a cargo político y que estén informados".

Benet Salellas, miembro de la CUP, asegura que "en un estado de derecho puedes tener la agenda llena de anotaciones que te convengan".

La visión general que deja la Moleskine es el gran número de nombres implicados, decenas de iniciales. Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, sostiene que "parece el bolso de Mary Poppins".

Uno de esos detalles apuntados habla sobre cómo solucionarían el problema del censo para el 1 de octubre... Se habló ya hace un año de 'Idescat'; las anotaciones podrían servir a la investigación que está abierta sobre este asunto.