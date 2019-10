La ministra de Hacienda ha anunciado que las Comunidades Autónomas recibirán los 4.500 millones que estaban bloqueados, después de que la Abogada del Estado haya dado luz verde al desbloqueo.

María Jesús Montero ha apuntado que "las comunidades autónomas podrán contar en el futuro con sus recursos, con independencia de que en España se haya constituido un gobierno o estén los presupuestos aprobados". Un elemento, ha señalado la ministra, que "nunca ha sido así en la historia de las autonomías".

La ministra de Hacienda considera que con la aprobación "en días" de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se sentará un "precedente" que el Gobierno quiere plasmar en la ley de financiación, para desligarlas para siempre de los Presupuestos Generales del Estado.

Montero considera que se va a producir un "hito" en la financiación autonómica con esta medida, al desligar también las entregas a cuenta de que el Ejecutivo esté o no en funciones, y que al mismo tiempo permite que "no haya excusa" para que las comunidades autónomas dejen de aprobar sus propios presupuestos.

En su opinión, con la inminente aprobación de este decreto ley, "se fortalece la autonomía de las comunidades" que ya "no van a depender de que se conforme un Gobierno o de que haya un presupuesto estatal aprobado para hacerles llegar el dinero de sus recursos".

Aunque no las ha citado, hay comunidades como Madrid que aún no han presentado sus presupuestos al no contar con las entregas a cuenta, y la presidenta de esa región, Isabel Díaz Ayuso, habló incluso de "presupuestos secuestrados" para justificar no aprobar las cuentas autonómicas.

"Las autonomías tienen el derecho y la obligación de hacer sus presupuestos y seguir proveyendo los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos" ha insistido Montero.

La idea ahora es que la futura reforma de la financiación autonómica recoja ese cambio en su ley orgánica, y que en esa norma, ha señalado la ministra, quede "absolutamente claro que no puede haber una jerarquía presupuestaria de las comunidades autónomas respecto al Estado".