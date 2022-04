El juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de Comisiones Obreras (CCOO) contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la cita a declarar por desacreditar a profesionales de Atención Primaria sanitaria.

El sindicato pide que la presidenta madrileña se retracte públicamente "de las declaraciones de desprestigio vertidas contra los y las profesionales que prestan sus servicios en los centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud", además de una indemnización simbólica de un céntimo.

Fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid a laSexta aseguran que Ayuso no ha recibido ninguna citación judicial, y añaden: "Sería la primera vez que un político es llamado por un juez por unas declaraciones en la radio".

¿Qué dijo Ayuso sobre los sanitarios?

La demanda se centra en unas opiniones que Ayuso ofreció en una entrevista en 'Es Radio' el pasado mes de diciembre criticando la gestión de "algunos" centros de salud de la región, que en esos momentos hacían frente a una avalancha de pacientes en plena sexta ola de contagios.

La presidenta autonómica llegó a asegurar que el trato a los ciudadanos no estaba siendo correcto en todos los casos y señalaba directamente a los sanitarios: "Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid, porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando o haciendo colas y en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan o de repente no hay médicos".

"Cada vez se ve de manera más recurrente como en algunos centros de salud, no en todos, ya empieza a haber mucha tensión, utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro", añadía además en referencia a las movilizaciones que se organizaban en las puertas de algunos centros en defensa de la Sanidad Pública.

Desde CCOO creen que las palabras de Ayuso ponen en "entredicho" el compromiso y la honestidad de los profesionales, y además alentaron "conductas violentas entre usuarios y usuarias".

La cita de conciliación será el próximo 29 de abril a las 9:30, Ayuso no tiene obligación de acudir y puede delegar en sus abogados, y si llegase a un acuerdo con CCOO el juicio no se celebraría.