Junts da a Sánchez "un mes y medio" para que empiece a cumplir los "acuerdos pendientes"

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que tiene "un mes o mes y medio" de margen para empezar a cumplir los "acuerdos pendientes" si no quiere que Junts le retire la confianza. Así lo plantea en una entrevista con 'elmon.cat', en la que reitera la petición de Junts a Sánchez de que se someta a una cuestión de confianza para evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el PSOE y los independentistas. "Si nosotros no le votamos la confianza y la mayoría del Congreso no le vota la confianza, después, más que pedir una cuestión de confianza, lo que tendremos que hacer es pedir elecciones", ha advertido.

Pero Turull es partidario de "no anticipar acontecimientos", porque espera ver pasos adelante en las próximas semanas. "A nosotros lo que nos interesa ahora es decir: usted tiene un mes o mes y medio para intentar restaurar esta confianza que se ha perdido", ha remarcado. Esto significa, ha añadido, que hay que "concretar los acuerdos pendientes", como por ejemplo la oficialidad del catalán en la UE, el traspaso integral de competencias en inmigración o una "amnistía política" que implique un reconocimiento pleno del presidente de Junts, Carles Puigdemont, como interlocutor.

A Junts también le interesa aclarar si los socialistas mantienen el reconocimiento del "conflicto político entre Cataluña y España" según se recoge en el acuerdo de investidura de Sánchez. Si el Gobierno cumple estos acuerdos, Turull no cierra la puerta a que Junts acabe retirando la proposición no de ley que pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza.

Por otra parte, Turull ha puesto de relieve que, mientras Junts hace valer sus siete votos en el Congreso de los Diputados, ERC y Comuns no pueden ejercer la misma presión negociadora porque están alineados con el bloque de izquierdas, junto al PSOE y Sumar. "Nosotros no estamos en ningún bloque", ha destacado Turull, antes de añadir: "Hay otros que, como sí participan de bloques, cotizan cero. Cotizan cero porque el PSOE siempre sabe que pondrán por delante el bloque ideológico a los intereses de Cataluña".