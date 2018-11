Junts per Catalunya, sobre la huelga de médicos: "La solución real es que necesitamos votar para decidir nuestro futuro"

Preguntado sobre la huelga de profesionales sanitarios de atención primaria, Eduard Pujol ha dicho "comprender" sus reivindicaciones, pero ha recordado que se trata de un "problema estructural" y no de un gobierno concreto, ya que Cataluña está "ahogada" económicamente.

Es por ello por lo que ha reprochado que haya partidos que "mojen pan" en ello y "no se ponen a favor de los intereses en Cataluña", sino que "van al Parlament con propuestas concretas de invertir, invertir, invertir, dinero, dinero, dinero, dotación presupuestaria, dotación presupuestaria" y, "en cambio, no han sido capaces nunca de ponerse al lado de Cataluña para exigir una solución a este ahogo estructural".

"Estamos hartos de hablar de listas de espera y discutir de si pasamos de 85 a 81 días y hacerlo pasar por un éxito. Eso es un enorme fracaso de país, porque la gente merecería que las listas estuvieran en 15-20 días. Y no llegamos porque no hay medios y no los tendremos nunca hasta que no hagamos el salto a república", ha afirmado.

Por otro lado, Pujol ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "coraje, valentía, sentido de Estado y no hacer las cosas buscando el escaparate político para arañar unos votos", y le ha afeado en cambio que le "tiemblen las piernas" y "tenga miedo de la derecha" que representa un "desbocado" Pablo Casado (PP) y de la "extrema derecha", que ha atribuido a Ciudadanos y a Albert Rivera.