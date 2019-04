Junts per Catalunya iría a nuevas elecciones antes de votar a un candidato alternativo a Puigdemont

Para el partido de Puigdemont el plan para la investidura no pasa de la primera letra. "hay una mayoría absoluta para investir al señor Puigdemont y el plan es negociar distintamente", explica Jordi Xuclá, coordinador de diputados y senadores del PDeCAT.

Defienden a su líder como única opción para liderar el Parlament. Aunque según el 'Diari Ara', el entorno de Puigdemont apunta a la repetición de elecciones si no lograra ser investido.

"No contemplamos elecciones, contemplamos la conclusión con existo de las negociaciones", añade Xuclá. No reconocen otras elecciones y según un argumentario interno tampoco otro candidato que no sea su president, no como ha dicho Esquerra.

Porque para ellos la primera opción también sería Puigdemont aunque en la retaguardia guardan a Oriol Junqueras como segunda posibilidad. Hoy se conforman con evitar elecciones.

"Yo estoy convercido que llegaremos a acuerdos y creo que es prioritario el hecho que no existan nuevas elecciones", insiste Joan Tardà.

No sabe que es mejor la líder de Ciudadanos: "Estamos entre Guatemala y guatepeor". Aunque asegura que en Catalunya, no se puede descartar nada.