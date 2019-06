Junts per Catalunya le espeta a Felipe VI en Zarzuela: "Los catalanes no tenemos rey"

LA "VOZ" DE LOS PRESOS INDEPENDENTISTAS

La diputada de Junts per Catalunya ha asegurado que ha acudido a la reunión con el rey en Zarzuela para dar voz a los presos independentistas que están encarcelados. Le ha insistido al monarca que no se van a rendir y que seguirán defendiendo la autodeterminación. Y dice que le ha espetado a Felipe VI: "los catalanes no tenemos rey".