El rey Felipe VI alude a Cataluña en el 40 aniversario de las primeras elecciones: "Fuera de la ley sólo hay negación de la libertad"

La Puerta de los leones se ha abierto para recibir a los reyes y a los diputados y senadores de las Cortes constituyentes. A ellos, les han entregado una medalla de reconocimiento.

Largo aplauso a los reyes al entrar al Pleno del Congreso, al que no se ha sumado Podemos. Tampoco lo han hecho durante el discurso del rey Felipe VI alabando la Transición.

El rey se ha referido por primera vez al franquismo como lo que fue: "una dictadura". También ha hecho referencias a Cataluña reconociendo la diversidad, pero advirtiendo: "Ningún camino que se emprenda en nuestra democracia puede ni debe conducir a la ruptura de la convivencia. (..) Fuera de la ley sólo hay arbitrariedad". En ese momento, algunos diputados sacaban carteles con alusión al referéndum de Cataluña.

Pedro Sánchez que ha seguido el discurso del rey solo desde la tribuna alababa las palabras del monarca. Valoración que no compartía Podemos. "No es aceptable que al hacer un repaso de la historia de España se establezca la equidistancia entre los demócratas y los que no lo eran", ha señalado Pablo Iglesias.

Después los reyes han inaugurado una exposición sobre los 40 años de las primeras elecciones democráticas.