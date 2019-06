El Supremo rechaza dar permiso a Jordi Sànchez para asistir a la ronda de consultas con Felipe VI

El Tribunal Supremo ha anunciado que no permitirá a Jordi Sà nchez, diputado de Junts per Catalunya y procesado por el juicio del 'procés' catalán, acudir a la ronda de contactos que se llevará a cabo con el rey Felipe VI en los próximos días, encuentro previo a la investidura.

El tribunal alega que no esta petición no se encuentra entre los motivos establecidos en el régimen penitenciario para conceder ese tipo de permisos a los reclusos. Esto es, que no hay necesidad, pues no es, por ejemplo, un permiso para ver a un familiar enfermo.

En este sentido, se ha tachado la petición de "excepcional", porque únicamente se puede solicitar la salida de un recluso de la cárcel para determinados asuntos que, además, están muy tasados en la ley. Así las cosas, Jordi Sànchez no podrá ser el hombre que represente a Junts per Catalunya en esa ronda de contactos que va a producirse en los próximos días.