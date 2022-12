Junts Pel sí seguirá adelante con el proceso. En palabras de Artur Mas, quieren "hacer un Gobierno de amplio espectro que incluya sensibilidades diferentes y que pueda pilotar el proceso de constitución de un estado propio".



La coalición de Mas ganó con 62 escaños y sumando los 10 de la CUP, los independentistas tienen mayoría absoluta parlamentaria. Según ha dicho el candidato de la CUP, Antonio Baños, "es una victoria incontestable de la opción de romper con el status quo de forma amplia".



Sin embargo, el plebiscito lo pierden, en votos no logran la mayoría. El sí tuvo el 47,8% del apoyo de los catalanes que fueron a las urnas, pero ganan quienes no quieren independizarse, el 51,7%. Eso descarta, para la CUP, una declaración unilateral de independencia. Baños ha explicado que "el plebiscito que permitía hacer una declaración unilateral de independencia no se puede hacer".



Este no es el único problema para los independentistas, parece complicado que Mas llegue a ser presidente, aunque Junts pel Sí cierra filas. Sin embargo, necesitan el voto a favor de la CUP, que ha vuelto a repetir que no apoyará a Mas. Piden que vayan buscando a otros: "No investiremos a corruptos ni a recortadores".



Los independentistas afrontan el proceso con un descenso en los apoyos, en 2012 tenían 74 escaños, ahora bajan a 72 y eso que la CUP ha triplicado sus resultados