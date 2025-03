Junqueras ve innecesario aumentar el gasto en defensa porque Europa "ya gasta cuatro veces más que Rusia"

"No lo necesitamos"

Para pagar el aumento del gasto en defensa, Pedro Sánchez asegura que no habrá "ninguna renuncia" en políticas sociales. No obstante, esto no parece suficiente para Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, que ve innecesario un aumento del gasto militar.

Durante su discurso en la clausura de la segunda fase del congreso nacional de ERC que se está celebrado en Martorell, Junqueras ha señalado que es innecesario aumentar un gasto que ya vence y por mucho a Rusia: "No necesitamos una Europa que gaste más dinero en defensa porque Europa ya gasta cuatro veces más que Rusia".

Junqueras ha explicado que Europa es ya una "gran potencia económica, el primer mercado consumidor del mundo", pero debe de aspirar a ser también "un agente político y geopolítico relevante". Debe de ser, según Junqueras, "un agente político y geopolítico relevante comprometido con la defensa de la democracia en todo el mundo y fundamentalmente dentro de su territorio".

Una discrepancia con la idea del Gobierno que también se extiende a la oposición, en este caso al Partido Popular, que ha utilizado las discrepancias del Ejecutivo con Sumar para cargar contra las reuniones mantenidas por Sánchez esta semana. "El Gobierno se reúne con el Gobierno y termina la reunión sin ningún acuerdo. Algo esperpéntico", ha asegurado Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.

Una crítica que Gamarra ha extendido a la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos y por la que Pedro Sánchez ha cargado contra Donald Trump. "Ni el ataque ni el insulto a un presidente de un país como Estados Unidos ni estar callados es la solución", ha explicado la 'popular'.

Ni la exigencia de elevar ese gasto ni la guerra comercial iniciada por Estados Unidos han conseguido poner de acuerdo a los políticos españoles. Eso sí, hasta Aznar, que admite entenderse con Trump en algunos aspectos...