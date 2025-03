Sánchez defiende aumentar el gasto de Defensa para "poder disuadir a Rusia" y ayudar a Ucrania de cara a un acuerdo de paz

"Para proteger a España y a Europa". Así ha justificado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el incremento de gasto en Defensa de cara a poner fin a la guerra en Ucrania y como una herramienta para tratar de frenar la escalada bélica de Rusia. Tras la reunión virtual de los denominados 'Coalición de Dispuestos' -los líderes mundiales comprometidos con la paz en Ucrania-, el 'socialista' ha defendido en la clausura del 15 Congreso del PSOE de Cantabria el dar "pasos decididos" para aumentar la seguridad en el continente, ayudar a Ucrania y "poder disuadir a Rusia".

Ante la coyuntura de las últimas semanas y con la tregua en Ucrania en el horizonte a pesar de las fructíferas conversaciones entre EEUU y Rusia, Sánchez ha insistido en que los países bálticos y nórdicos "necesitan de nuestra solidaridad y reclaman que entre todos aumentemos nuestra capacidad de seguridad para poder disuadir a Rusia". El presidente del Gobierno ha subrayado también que eso no significa que España vaya hacer ninguna renuncia, sino que, al contrario, aumentará el presupuesto en seguridad, en defensa y también en el Estado de bienestar.

"Lo que está en juego no es simplemente una guerra o una invasión. Hay algo mucho más allá, además de esto, que ya de por sí sería importante, y es que está en juego el orden multilateral. Es un orden basado en reglas, en principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas, como es el respeto a la integridad territorial de los pueblos, el respeto y el derecho a existir de los pueblos, a decidir libremente lo que quieran ser", ha asegurado.

Un incremento con el que no se busca simplemente llegar a un acuerdo duradero en Ucrania, sino que el objetivo es lograr una paz "justa y duradera". Y no solo eso, sino que el 'socialista' ha dejado claro que el acuerdo al que se tiene que llegar no puede "premiar al agresor", en alusión al pacto que se ha planteado por parte de Rusia de quedarse con el 20% del territorio ucraniano. "Si Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea, Rusia tiene que respetar lo que Ucrania quiere ser", ha aclarado.

Por eso, ha reclamado pasos "decididos" para proteger Europa con los propios valores europeos y ser solidarios entre los países. "Evidentemente la defensa en el este o en el oriente de Europa nada tiene que ver con los desafíos de seguridad que tenemos en España. Nosotros no vamos a tener un ataque físico de Rusia como puedan tener algunos de los países bálticos o nórdicos, como Finlandia. Ellos necesitan de nuestra solidaridad", ha aseverado.

Sánchez avisa a Trump

Putin no es el único frente abierto que tiene Europa. La figura de Trump ha irrumpido desde su llegada a la Casa Blanca para agitar el tablero económico a nivel mundial con sus constantes amenazas de aranceles a diestro y siniestro. Ante las medidas de Trump, Sánchez ha sido tajante con el presidente de EEUU desafiándole con una "Europa unida" y advirtiendo que "no es una buena idea" una guerra comercial porque la UE "es el primer bloque comercial".

"Si abren una guerra comercial es mala idea porque Europa es el primer bloque comercial del mundo. Somos un mercado de más de 500 millones de personas. Si lo hacen Europa responderá unida", ha declarado Sánchez.

Además, ha lanzado un dardo a la oposición, en especial a Vox, asegurando que están callados haciendo caso a lo que dice Trump: "El resto están todos callados, porque Vox es la voz de su amo y la derecha hace tiempo que dejó de ser moderada para estar tutelada por la ultraderecha, pero nosotros no nos vamos a callar, defendiendo a Europa y España".

"Es importante ahora tener liderazgos al frente del gobierno de España seguros, frente a aquellos que no son capaces de romper con la ultraderecha, que quiere destruir a Europa o que no son capaces de exigir la dimisión a Mazón en Valencia o de Ayuso en Madrid", ha concluido.