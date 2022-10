Mientras Pere Aragonès sigue preparando la remodelación del Govern, la ejecutiva de Esquerra Republicana de Catalunya ha celebrado una nueva reunión extraordinaria este sábado. Entre las principales preocupaciones está la de cómo conseguir la suma para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2023.

El líder de la formación, Oriol Junqueras, ha dicho en ese sentido que hay varias opciones para poder aprobar la cuentas: de no obtener una mayoría, aspiran a poder prorrogarlas.

Así lo ha comunicado durante la rueda de prensa posterior a la reunión en la que ha querido lanzar un mensaje de esperanza, serenidad y confianza en que son capaces de afrontar todos los retos que tienen por delante.

De esto modo, Junqueras ha apelado a la responsabilidad del resto de formaciones en Cataluña, haciendo una alusión a Junts per Cat para cumplir los acuerdos de Gobierno, entre los que se incluyen aprobar unos Presupuestos que ellos mismos han elaborado antes de abandonar el Ejecutivo catalán.

Asegura el presidente de ERC que la voluntad de su partido es la de entenderse con todos, a excepción de quienes no estén comprometidos con "el fin de la represión". "Si no hay mayorías parlamentarias posibles, porque aquellos que los han elaborado ahora no los quieren votar, o bien porque los quiere votar alguien que no comparte con nosotros las líneas rojas que son fundamentales, habrá un escenario de una prórroga", ha añadido.

Y preguntado concretamente por si incluye en esta excepción al PSC, Junqueras ha defendido que es "evidente que no está comprometido con el fin de la represión", aunque ha apuntado que tendrán oportunidades para revertir esta posición y que ya las han tenido en el pasado y no las han aprovechado, según él.

"Muchos dirigentes del PSC se irritaron las manos aplaudiendo nuestro encarcelamiento. Hay muchas cosas que el PSC debería hacer en el ámbito de la lucha contra la represión y en la defensa del ejercicio de la democracia plena antes de que nosotros podamos considerar que efectivamente se ha comprometido de manera correcta, adecuada y contundente en la lucha contra la represión", ha subrayado.

Junqueras ha comparecido acompañado por dirigentes y cargos institucionales del partido, como la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, la vicepresidenta del Parlament en funciones de presidenta, Alba Vergés, y el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, entre otros.

Por su parte, Aragonès ha intensificado sus contactos este fin de semana. Tras la consulta y salida de Junts per Cat de la coalición, el nuevo gobierno seguirá en solitario y su formación se dará a conocer este martes.