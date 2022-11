Durante un mitin en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga al que han asistido más de dos mil personas, Anguita ha pedido el voto para IU en su primera participación en quince años en un acto electoral, en el que ha mostrado su apoyo al candidato de Izquierda Unida a la Junta, Antonio Maíllo, y al candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón.

"Cuando pasen las elecciones, IU tiene que reflexionar y tender la mano para unir a todos en la unidad popular con la gente. La época de la Transición ya murió", ha dicho Anguita, que ha añadido que "la unidad de la izquierda no es hablar con el PSOE" y que IU "no puede estar dispuesta a criticar el bipartidismo y luego negociar con ellos".

Ha recordado que "tender la mano no es rendición" y ha citado a fuerzas como Podemos, Equo, Attac y los sindicatos que estén "dispuestos a romper amarras con el régimen y pelear" para "tirar abajo democráticamente este régimen de la Transición". "Esto no lo cambia una fuerza política, no hay ninguna que pueda hacerlo sola, es imposible. Ni siquiera cuatro o cinco unidas lo cambian ellas solas", ha subrayado el excoordinador general de IU, que ha asegurado que "los gobiernos que puedan tener un gran apoyo popular van a necesitar a su pueblo en la calle".

Ha llamado a IU a continuar en una trayectoria "de lucha, de análisis y de no caer en provocaciones" y la ha animado a "ser como un tanque que va avanzando y que no lo para nadie", pero "dirigiéndose a las demás formaciones políticas". "Hoy cada uno pide el voto para su partido, esto pasa, pero después de las elecciones ya veremos lo que hay", ha dicho Anguita, que ha advertido de que "el poder va a seguir mandando y es el enemigo: los gobiernos se ponen en medio pero el adversario es el que está detrás".

Anguita ha admitido que esta política "abierta" es "más dura que correr delante de los grises", pero ha dicho que ese es el "combate heroico" al que está llamada IU porque "hay que tejer la unidad" y ha pedido al pueblo que se convierta en el "contrapoder", que diga "estoy en la calle y apoyo a mi gobierno".

Ha criticado que España sea un país "intervenido políticamente y castigado por los políticos que han elegido, que no están al servicio del país sino de los poderes extranjeros". "Somos un país sin autoridad, sin peso internacional, sin dignidad", ha dicho Anguita, que ha preguntado a los ciudadanos: "¿qué vais a hacer además de protestar? ¿una parte de vosotros va a seguir votando a ladrones, callando y callando?" y les ha recordado que "hay momentos en los que los pueblos tienen que tener dignidad".

El histórico dirigente de IU se ha dirigido también a los intelectuales, a los que ha espetado: "¿dónde puñetas estáis que no os comprometéis? ¿no veis a la gente que tiene que ir a intentar cobrar el subsidio de desempleo, o a la que va a los comedores de Cáritas?".

Anguita ha alabado a Garzón, "capaz con otros dirigentes y militantes de encabezar un proyecto" y que tiene lo que a él le gusta de un dirigente político, "lenguaje de la izquierda incisivo y con cabeza" frente a "los que insultan y son revolucionarios", de los que ha dicho que "siempre han acabado en el PSOE".