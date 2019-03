El juez autoriza a Bárcenas a pasar 13 días de vacaciones en su casa de Baqueira

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha autorizado al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas a pasar 13 días de vacaciones en la casa que tiene en la estación de esquí de Baqueira Beret (Lleida), según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.



El permiso, que fue otorgado la semana pasada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el marco del 'caso Gürtel', permite al antiguo responsable de las finanzas 'populares' cumplimentar la firma que debe realizar una vez por semana en los juzgados de Viella, situados a unos kilómetros de su domicilio.



De esta forma, Bárcenas está obligado a comparecer el próximo lunes en las dependencias judiciales de la localidad ilerdense, tal y como hizo durante las vacaciones de once días que disfrutó en febrero pasado por autorización del anterior instructor de la causa, el juez Pablo Ruz.

Pagada con la 'Caja B'

Bárcenas se alojará en la casa de su propiedad que, según la instrucción judicial, fue pagada, al menos en parte, con dinero procedente de la 'caja B' del PP. En concreto, el juez Ruz sospechaba que Bárcenas utilizó 149.000 euros en negro que había extraído de la contabilidad paralela para abonar a la promotora uno de los plazos de la vivienda.

El exdirigente 'popular' salió de la cárcel el pasado 22 de enero después de que su familia lograra reunir una fianza de 200.000 euros. Entonces dijo: "He sido fuerte. El PP no tiene nada que temer".



La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal le impuso, no obstante, la obligación de comparecer en la Audiencia Nacional todos los lunes, miércoles y viernes así como de entregar su pasaporte y la prohibición del territorio nacional. Las comparecencias se redujeron posteriormente a una periodicidad semanal.