Juanma Moreno: "Lo primero que voy a hacer es una auditoría integral para saber el estado financiero de la Junta"

Entre gritos de "presidente, presidente", el popular Juanma Moreno ha comparecido ante los medios de comunicación por primera vez tras haber sido investido como presidente de la Junta de Andalucía en la primera votación.

Moreno ha reconocido que la expresidenta Susana Díaz le ha felicitado y ha respondido a este gesto asegurando que la líder del PSOE andaluz "tiene las puertas abiertas de mi despacho". Además, piensa que "no me van a dar 100 días, creo que no voy a tener ni 10 días".

El líder del PP andaluz ha afirmado que "lo primero" que va a hacer es "una auditoría integral para saber exactamente el estado financiero de la Junta de Andalucía" y "poner en marcha la bonificación del impuesto de sucesiones". Moreno piensa que "había un agotamiento" entre el electorado y que se quería un cambio de gobierno.