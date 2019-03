Juan Rosell asegura que no se ha inventado los datos sobre los amos y amas de casa

Dice el patrón de patrones que él no se ha inventado nada. Rosell se escuda en una Encuesta de Población Activa, que siempre ha deslegitimado, es su forma de explicar sus declaraciones. Pueden resultar chocantes, pero no era su primera vez. "En 2005 había cinco millones de amos y amas de casa y ahora hay uno menos".

Los sindicatos dicen que la estadística de la EPA está clara, pero el análisis de la CEOE no tanto. Recuerda Méndez que un amo o ama de casa que no haya cotizado antes lo tiene crudo para cobrar una prestación. "Hay quienes no tienen intención de trabajar y se apuntan, como los amos y amas de casa cuando en la crisis han visto que hay la posibilidad de obtener alguna cosa por estar apuntados", señalaba en 2013.

Dicen las asociaciones que igual se apuntan buscando otra cosa. Es el caso de Fulana, su marido lleva años en paro y ella se ha lanzado al mercado laboral. Es lo más común según la oposición que critica el desconocimiento de Rosell.

Algunos expertos ven otras motivaciones. Mientras la CEOE insiste, lo único que se buscaba era criticar la metodología estadística que se utiliza para calcular los datos de paro en España.