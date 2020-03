José Manuel Soto, cantautor español, ha desatado la polémica en Twitter por unas publicaciones muy poco acertadas en las que da su opinión sobre el 'No es no' y en relación a la ley de libertad sexual.

Así, Soto ha afirmado en su Perfil que un 'no' "puede ser un 'no' o puede ser un 'ya veremos' o un 'cúrratelo un poco más, chaval'". "Es más, si un 'no' fuera siempre un 'no', muchos no hubiéramos venido al mundo", ha defendido el cantautor, argumentando que "la seducción es un juego donde no conviene enseñar las cartas desde el principio...".

Sin embargo, no ha zanjado ahí la polémica, acompañando la publicación anterior de otro tuit con una crítica directa "al que legisla": "Si quien legisla es alguien que solo entiende el sexo como 'aquí te pillo aquí te mato' y que confunde la seducción con la sedición o la sedación porque no sabe lo que son ninguna de las tres cosas, pues es lo que tiene...", ha expresado.

Las reacciones no se han hecho esperar en esta red social, despertando topo tipo de comentarios, como un usuario que afirma que "Si os dicen que 'no' y entendéis lo que os da la gana, normal que estemos como estamos" o una joven que critica que "confundir 'seducción' con acosamiento y con la falta de consentimiento para el sexo es un poco turbio". A continuación, algunas de las reacciones que han tenido usuarios de Twitter a raíz de los comentarios de José Manuel Soto.

Estos polémicos comentarios llegan tan solo un día después de que Soto arremetiese en Twitter contra el Ministerio de Igualdad porque no le gusta el lema feminista de "Sola y borracha, quiero llegar a casa".

"Sola y borracha?? Qué coño es esto?? Estais incitando al alcoholismo?? Desde un Ministerio?? Estais local del coño", tuiteaba literalmente el autor de 'Déjate Querer' de forma "elegante" y "fina".