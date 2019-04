Pedro Sánchez se planteó la abstención y facilitar la investidura de Rajoy tras el 26J, según Jordi Sevilla

Durante meses, Pedro Sánchez fue claro en su postura: "Defender el 'sí' al cambio y el 'no' a Mariano Rajoy". Pero apostaba por la abstención: según el periodista de 'El Mundo', Carlos Segovia, es lo que sostiene Jordi Sevilla, del círculo más cercano a Sánchez.

El socialista Jordi Sevilla, en un libro que publicará pronto, apunta que Sánchez apostaba por el 'no' en primera votación y una abstención en segunda votación tras el 26J. Incluso ordenó preparar una negociación con el PP para facilitar la investidura de Mariano Rajoy.

Esta supuesta abstención confirmaría la versión que Felipe González contó. El expresidente no habría mentido entonces cuando aseguró que Sánchez le confesó eso mismo: "Que votaría en primera votación contra la investidura del gobierno del PP pero que en segunda votación pasarían a la abstención para no impedir la formación de Gobierno".

A cambio de esa abstención, Pedro Sánchez, según 'El Mundo', habría encargado un documento para negociar con Rajoy a Jordi Sevilla y a José Enrique Serrano. Según el periodista, se trataba de una decena de exigencias para conseguir de Rajoy a cambio de su investidura: la subida del salario mínimo, la bajada del IVA cultural o iniciar la reforma de la Constitución.

También, según 'El Mundo', le habrían exigido la supresión de la LOMCE, el diálogo sobre Cataluña y la revisión de la reforma laboral. Incluso Jordi Sevilla quería condicionar la abstención a que el PP presentara un candidato alternativo a Rajoy.

Pero esa supuesta abstención viró hacia el no cuando, en una reunión entre Sánchez y Rajoy, éste exigió no solo la abstención sino, además, el apoyo a sus Presupuestos y un pacto de gobernabilidad durante cuatro años. Además Sánchez temía ser impopular según las encuestas. La versión de Jordi Sevilla apunta que el "no es no" de Sánchez no era tan firme como parecía.