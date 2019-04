Joan Baldoví desvela que Felipe VI preguntará a Pablo Iglesias por la manifestación de 'Rodea el Congreso'

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha dicho que su partido tiene pendiente decidir si se suma a la manifestación convocada por la Coordinadora 25-S para 'rodear el Congreso' el día de la votación definitiva de la investidura de Mariano Rajoy, pero ya ha precisado, a diferencia de los convocantes, que considera "legítimo" que el líder del PP sea elegido, aunque reconoce que no le gusta.

La manifestación anunciada por la citada coordinadora y apoyada por miembros de Podemos fue tratada en la audiencia que el Rey concedió este martes al diputado valenciano. El Jefe del Estado le anunció que preguntaría por esa manifestación al líder del partido morado, Pablo Iglesias.

En rueda de prensa en el Congreso, Baldoví ha explicado que Compromís, aunque "nunca" quiere perder el contacto con la calle, entiende que no debe renunciar a su actividad institucional y parlamentaria pues es ahí donde se puede "cambiar el Boletín Oficial".

Compromís estudiará este martes si se suma o no la concentración del día de la investidura, pero en todo caso Baldoví ya avanza que, aunque comparta cierta sensación de "fraude" por ver que se hace lo contrario de lo que se prometió, no hace suyo el lema del Gobierno ilegítimo.

A su juicio, es "legítimo" que Rajoy vaya a ser elegido, aunque a él no le guste. "No me gusta nada lo que va a pasar pero serán los electores los que tendrán que decidir con sus votos", ha añadido.