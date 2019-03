Jesús Méndez: "No vamos a permitir que diga que somos agentes de inmovilidad viciosos de las denuncias"

Sin los papeles del coche y con una "actitud poco colaboradora y muy nerviosa". Así se describe a Esperanza Aguirre en la denuncia de los agentes de Movilidad que multaron a la presidenta del PP madrileño por estacionar en un carril bus en plena Gran Vía, según publica el diario El Mundo.

Pero Esperanza Aguirre afirmó en el programa Espejo Público que sí llevaba los papeles: "Me ponen una multa, estoy allí, me tienen retenida durante 20 minutos y cuando ya le he dado toda la documentación, que por suerte la llevaba...".

Pero esto no es lo que dice la denuncia que presentaron los agentes de Movilidad a la Policía: según esta denuncia, la expresidenta de la Comunidad de Madrid entregó muchos papeles pero entre ellos no estaba la documentación del Toyota blanco que conducía.

Los agentes también desmienten que Aguirre estacionase en el carril bus solo un minuto: dicen que llevaba "mucho tiempo" allí cuando fueron a multarla. Y además aseguran que aceleró tres veces antes de darse a la fuga y que si el agente no se aparta, Aguirre le habría arrollado.

"Esperamos y exigimos que el Ayuntamiento dé la cara y defienda a los agentes de movilidad. No vamos a permitir que diga que somos agentes de inmovilidad viciosos de las denuncias, y menos un personaje público que tiene que dar ejemplo" afirma Jesús Méndez, secretario profesional de los agentes de Movilidad.

La versión de los agentes de Movilidad coincide con el atestado policial que levantó la Policía Municipal, que describe cómo Aguirre no detuvo el vehículo y tiró la moto del agente en su huida.