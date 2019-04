Javier Maroto, sobre Podemos: "Si no los pones en su sitio, cada día se suben más a las barbas"

El vicesecretario del Partido Popular y diputado por Álava, Javier Maroto, no ha aclarado si finalmente ocupará alguna cartera ministerial y responde que "las quinielas en nuestro país no suelen funcionar, y menos con Rajoy", por lo que insta a esperar hasta el próximo lunes para conocer quiénes serán los ministros del próximo Gobierno.

Sobre la tesitura en la que se encuentra el presidente del Gobierno, quien tiene que decidir quién sigue ocupando un Ministerio y quién será relevado de su cargo, Maroto suscribe que quienes conocen a Mariano Rajoy coincide en que "es una gran persona con un gran corazón" y añade que "le cuesta decirle a alguien algo que le pueda molestar" porque "es muy sentido".

Preguntado por los rifirrafes que se vivieron este jueves durante la sesión de investidura, en la que se escucharon insultos hacia Pablo Iglesias durante su discurso, Maroto dice no querer darle publicidad al secretario general de Podemos porque "para eso fue allí a montar la bronca" y añade que a Iglesias y a Podemos "no le gusta la representación que le ha dado la gente pacíficamente en las urnas" y por ello considera que hace 'escraches' en la universidad o se levanta del hemiciclo en pleno debate de investidura.

Para Maroto un "líder de la oposición no es el que más grita, ni el que más miedo da", sino que son "aquellos que pensando distinto son capaces de ofrecer alternativas, ser parte de la solución y no del problema" y matiza, son quienes a partir de puntos de vista diferentes están dispuestos a construir juntos, y sentencia "lo demás es circo".

El vicesecretario del PP ha criticado la actuación de Pablo Iglesias y del resto de diputados de Podemos, que abandonaron la Cámara Baja después de que Ana Pastor no les dejara responder a unas acusaciones de Rafael Hernando, que acusó a Iglesias de utilizar el nombre de España para "ponerse al servicio de dictadores".

Prosigue que "nosotros tenemos que estar a lo nuestro" y considera que es el momento de trabajar y dialogar.

Maroto insiste en la importancia de construir mediante el diálogo, y dice estar "encantado" con una nueva política, que se basa en el diálogo y en el trabajo juntos mediante el diálogo.

Preguntado sobre si Rafael Hernando encaja en este nuevo modelo de política en el que hay que tener un tono conciliador y estar abierto al diálogo, después de su provocación a Pablo Iglesias, Maroto explica que "en todos los equipos a veces alguien pone el acento en una cosa" y cree que era el turno de que Rajoy estuviera conciliador y el portavoz contestara a las provocaciones.

Añade que es necesario responder, porque "si no contestas a todas estas personas que piensan que la institución es como una 'manifa' asamblearia, si no los pones en su sitio, cada día se suben más a las barbas" y considera necesario decirle al señor Iglesias que le tenemos que respetar como un diputado más, pero que él también tiene que respetar las instituciones y que no puede montar un 'show' todos los días en el Congreso".

Javier Maroto cree que "hay que ayudar entre todos para que partidos como Podemos, que vienen a romper todo lo que hay, puedan ser entendidos que no aportan más allá de una fotografía o un titular", y critica que la formación morada no ha trabajado por los españoles desde el Congreso, sino que solo ha buscado aparecer en los medios.

Sobre la actuación del PSOE en el debate de investidura, que dio la sensación de estar desaparecido, Maroto repite que no es más líder de la oposición quien más grita, y reafirma que los socialistas son la referencia de la oposición. Sentencia que "el PSOE piensa distinto pero entiende que el equilibrio de fuerzas va a ser determinante".

Preguntado sobre la decisión de paralizar las 'reválidas' de la ESO y Bachiller, Maroto ha explicado que era una cuestión pactada con Ciudadanos y exigida por el PSOE y detalla que se trataba de demostrar que el PP está dispuesto a cumplir los acuerdos y a acercar posiciones y señala que puede ser el inicio de una reforma educativa.

Sobre las bromas que se vivieron en el debate de investidura entre el portavoz del PNV, Aitor Esteban y Mariano Rajoy, que podría detonar una mejora de la relaciones entre ambas formaciones, Maroto señala que le gustaría que "el PNV fuera también parte de la solución y no del problema" y añade que los mayores problemas del País Vasco los está resolviendo el gobierno desde Madrid.