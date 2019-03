Jaume Matas apura sus últimas horas de libertad antes de entrar a prisión

Jaume Matas entrará en prisión inicialmente para nueve meses, pero su estancia entre rejas puede prolongarse. Jaume Matas fue condenado inicialmente a seis años de prisión, pero el Supremo le rebajó la condena.

La liberación definitiva vía indulto no llegó. Matas podría acabar en la cárcel mallorquina que él mismo inauguró, vendiéndola como un termómetro moral de la sociedad."Yo no soy un santo, he cometido muchos errores, pero no he cometido delitos", decía Matas.

Algo que no dice el termómetro judicial de un Matas que está que arde. De las 27 causas abiertas en el Palma Arena, le afectan una veintena. Las dos primeras se han cerrado con la condena a nueve meses de cárcel y el pago de unos 60.000 euros en comisos y multas.

Pero quedan el resto, con dos platos fuertes: los que tienen que ver con Nóos y las ramificaciones baleares de Gürtel. Además, Matas está imputado en la causa que investiga la quiebra de Turisme Jove.