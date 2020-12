La Comunidad de Madrid ha inaugurado hoy el Hospital para pandemias Enfermera Isabel Zendal, la medida estrella de la presidenta regional. Aunque Isabel Díaz Ayuso ha celebrado la apertura de un hospital construido en tiempo récord y que supondrá, según la presidenta, "una bomba de oxígeno para los profesionales", al acto no han acudido ningún partido de la oposición madrileña, que ha criticado duramente el nuevo proyecto de Ayuso.

Tampoco ha asistido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, algo que le ha valido las críticas del Partido Popular. "Me parece lamentable que no haya acudido a la inauguración del centro hospitalario de Madrid, cuando hace varias semanas sí acudía a inaugurar el de Toledo", ha criticado Román Jasanada, senador 'popular'. Y añadía el senador, espetando al ministro: "Espero que las razones no sean porque en un sitio gobierna PP y Ciudadanos y en otro el partido 'sanchista'".

Illa ha respondido con ironía a las acusaciones del senador del PP afirmando: "No deja de sorprenderme vuestro súbito cariño hacia mi persona. En fin". Así, el ministro ha explicado que Sanidad ha estado representada "magníficamente" por la secretaria de Estado, Silvia Calzón, ya que él acudía al Consejo de Ministros que se celebra cada martes por la mañana.

Efectivamente, quienes sí han estado presentes en la inauguración del centro médico han sido Silvia Calzón; el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado; el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida; y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

Protestas de sanitarios contra Ayuso

En la inauguración del hospital de pandemias, que abre sin apenas personal para empezar a funcionar, decenas de sanitarios han protestado contra Isabel Díaz Ayuso.

Los profesionales movilizados exigen, por contra, un refuerzo de la atención primaria para descongestionar los hospitaeles que "es lo que hace falta", dicen, y aseguran que "es absurdo, un malgasto de dinero".