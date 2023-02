Tensión en el Gobierno de coalición por la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. Desde el PSOE acusan a Unidas Podemos de estar "desenfocando el debate" y aseguran que el problema no está en el consentimiento sino en la bajada de penas a agresores sexuales condenados. También aseguran fuentes del Ejecutivo que la última propuesta de Justicia se puso sobre la mesa este viernes.

La otra parte, que encabeza la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoce que hay "preocupación social" respecto a los efectos de la ley y asegura que está dispuesta a ceder con tal de que el Gobierno actúe de manera unitaria. Pero afirma que hay una "discrepancia fuerte" entorno al consentimiento. Aunque sí se ha mostrado dispuesta a endurecer algunas penas, insiste en que no se puede volver al modelo anterior para demostrar que hubo violencia, "las mujeres no tienen que demostrar que cerraron bien fuerte las piernas", ha defendido.

Esta es, dice Montero, la única línea roja que no va a cruzar en las negociaciones con los socialistas: "Nunca he estado más dispuesta a llegar a un acuerdo porque yo sé que la ley está bien hecha. Y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como Gobierno ante esta ofensiva contra le ley. Solo hay una cosa en la que no estoy dispuesta a ceder [...] El consentimiento ha llegado para quedarse".

Pero fuentes del Gobierno a laSexta garantizan que ahí no está el problema. "El problema no es el consentimiento, se está desenfocándote el debate. El problema es la bajada de penas, que es gravísima", mantienen las mismas fuentes.

Y mientras tanto, el Partido Popular confirma que apoyará con sus votos el "arreglo" de esta ley, pero creen que el Gobierno la aprobó a sabiendas de que había "fallos importantes". Acusan a Pedro Sánchez de actuar pensando en el cálculo electoral y en proteger la coalición de Gobierno antes que en las mujeres.

"Le decimos alto y claro al señor Sánchez que las mujeres no somos ningún juguete". "Proteger a las mujeres es mucho más urgente que proteger a su coalición de Gobierno", ha defendido la secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra.