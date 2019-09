Podemos asegura que no teme que la marca política de Íñigo Errejón dé el salto a la política nacional; se estaría planteando presentarse a las elecciones generales del 10N. La portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, cree que es"lo más natural en democracia" y considera necesario aceptar la "realidad" del multipartidismo y acabar con los "privilegios" de los antiguos partidos.

Montero, que ha reaparecido este jueves por primera vez tras su permiso de maternidad, ha dicho que lo que realmente teme son "las cloacas", que entren en su despacho, pero no que una formación se presente a las elecciones: "Respetamos la democracia y nosotros nos presentaremos con nuestras propuestas".

Responde así a las noticias que apunta que Errejón, cofundador de Podemos, valora seriamente concurrir a las generales con una candidatura en Madrid y con la ex alcaldesa Carmena en la lista. "Insisto, me preocupan las cosas serias y no la democracia", ha añadido.

También Isabel Serra, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, ha opinado sobre esto y ha dicho que Errejón es "libre" de presentar su candidatura; considera que es "bueno para el país". Más Madrid casi triplica el número de diputados de Unidas Podemos en Madrid en las elecciones del 26M.

No obstante, ha matizado que aún no se sabe si Errejón se presentaría pero ha asegurado que Unidas Podemos no tiene "miedo a la democracia". "Lo que queremos es que haya un gobierno por fin de la izquierda progresista", ha apuntado.