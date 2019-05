Íñigo Errejón: "Me echaron de los grupos de Telegram de la dirección de Podemos antes de las elecciones"

Íñigo Errejón, candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid y cofundador de Podemos, asume que ha sido expulsado del seno de la formación morada porque dos días antes de los comicios fue eliminado en los grupos de Telegram tanto del Consejo Ciudadano como del Consejo de Coordinación.

También lamenta que el final haya sido de esta manera porque nadie se lo ha comunicado oficialmente: "Me habría gustado que alguien me lo comunicara de una manera más oficial, pero de todas maneras no me quita el sueño".

Por eso cree que no podría presentar alternativa en un Vistalegre III, pero tampoco tiene "ganas" porque se "respira muy bien" fuera del partido.

Por otra parte, afirmó que tantea un pacto para investir al socialista Ángel Gabilondo en la Comunidad y a Villacís en el Ayuntamiento para frenar el paso a Vox y al PP.