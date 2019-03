La Policía revoca el documento sobre cómo actuar con personas de origen árabe

La Dirección General de la Policía ha ordenado a la Jefatura Superior de Andalucía Occidental que revoque, porque no se ajusta a derecho y es contrario a los criterios policiales, un escrito de la Brigada Provincial de Información de Sevilla con recomendaciones para identificar a personas de origen árabe.



El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ha enviado una circular al jefe superior de Policía Occidental en la que ordena la retirada del escrito, según han informado fuentes de la Dirección General de la Policía, que han incidido en que esta institución rechaza su contenido.



El escrito retirado tiene membrete de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental y se titula "Recomendaciones en intervenciones con personas de origen árabe".



Entre otros consejos, recomienda "evitar cualquier tipo de comentarios racistas o xenófobos" y comprobar los sellos del pasaporte de la persona que se identifica para ver si ha estado en países "calientes".



También aconseja identificar a las personas de origen árabe que graben vídeos en lugares no turísticos, especialmente si se trata de infraestructuras críticas, ya que "las células terroristas suelen grabar sus acciones para colgarlas en internet". El escrito afirma asimismo que, si se localiza personas de origen árabe en un coche, consultando un ordenador portátil, "probablemente estén 'crakeando' una red wi-fi para no dejar rastro sobre su IP", y "ante la posibilidad de que estén consultando páginas de perfil islamista, se les debe identificar y poner en conocimiento de esta BPI".



Tras difundirse este escrito, el DAO ha remitido la circular en la que ordena su retirada "al considerar que su contenido puede no ser ajustado a Derecho y es contrario a los criterios que deben orientar la actuación policial operativa", según las instrucciones recibidas por la Secretaría de Estado de Seguridad. Por eso ordena a la Jefatura Superior de Andalucía Occidental que proceda con carácter inmediato "a revocar y dejar sin efecto lo que se dispone en el referido escrito, impartiendo las instrucciones al respecto a la cadena de mando y a los funcionarios que hayan podido ser destinatarios del mismo".