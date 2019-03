Interior descarta más sanciones por la fiesta de los Tejero el 23F

Disfrutando de un día soleado y de una estupenda paella los Tejero, padre e hijo, celebran el aniversario del 23F. La imagen fue tomada en el acuartelamiento de Valdemoro el día de la polémica comilona. El Ministro del Interior ha dado su primera explicación: asegura que se enteró ayer.



La destitución del hijo de Tejero como jefe del Grupo de Reserva y Seguridad llega tras una llamada del diario 'El País' que destapó el escándalo. Fernández Díaz asegura que "no estamos estudiando ninguna medida más" por lo ocurrido.



Una sanción insuficiente para la oposición que exige un castigo más severo. "Cómo es posible que no hayan cesado al Director General de la Guardia Civil", afirma Soraya Rodríguez. "Puede haber delito de enaltecimiento del terrorismo", opina José Luis Centalla, portavoz de Izquierda Plural. Sus compañeros guardias civiles también exigen más sanciones. La primera reacción de la familia ha llegado por Ramón Tejero, sacerdote e hijo del golpista.



El destituido Tejero exigió que no hubiera registro de los invitados ese día en el cuartel de Valdemoro, donde acudió entre otros militares golpistas, el capitán Muñecas. La pregunta sin respuesta es si estas "comidas de amistad", como las han denominado los Tejero, se han celebrado en más ocasiones.