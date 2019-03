Interior prohíbe el uso de pelotas goma en Ceuta y Melilla contra los inmigrantes

Ni contra el agua, ni contra la tierra, ni contra el aire. No habrá más disparos de pelotas de goma. Interior ha prohibido las pelotas de goma en Ceuta y Melilla.



Lo ha confirmado el secretario de estado de seguridad. Aunque de momento es una orden verbal. Por parte de la Guardia Civil, Juan Antonio Delgado, portavoz nacional de la asociación unificada de Guardias Civiles, afirma que no tienen "conocimiento por orden escrita" y piden un "protocolo claro de actuación en el que quede todo por escrito y regulado para tener garantías jurídicas".



Según la orden que ha lanzado Interior, sólo se usarán cartuchos de fogueo, que aseguran, sólo hacen ruido



En la última llegada de inmigrantes a Meilla ya se vio cómo los agentes no usaron ningún material antidisturbio. Aunque si devolvieron algunas piedras a los inmigrantes. Desde la Comisión de Ayuda al Refugiado, Estrella Galán denuncia que "no se tenía que haber llegado a este estado" y sobre las pelotas de goma sostiene que "nunca debían haber estado autorizadas.



Aunque el ministro ha insistido una y otra vez en que no hubo relación causa-efecto entre el uso de los medios antisturbios y los muertos.



Parece que la tragedia de Ceuta ha hecho reflexionar al Gobierno. Primero la resvisión de la ley de extranjería y ahora esta orden.