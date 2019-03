Iñigo Urkullu afirma que el referéndum del 1-O "no tiene las garantías debidas"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido de que el referéndum del 1 de octubre en Cataluña "no tiene las garantías debidas" y ha considerado que desde el gobierno catalán "ha habido pronunciamientos de estar dispuestos a hablar cuando no puedan descabalgarse de las decisiones adoptadas".

En una entrevista en Onda Vasca, Urkullu ha señalado que se ha producido "error tras error" en la gestión del Gobierno de lo que a su juicio es "una demanda ampliamente compartida en el pueblo catalán". Ha subrayado que "es posible" que antes del 1 de octubre "el Gobierno y el PP reconozcan" que el problema "no es una cuestión puntual", sino que "viene de lejos" y "obedece a un problema político" de definición de modelo de Estado, algo "que se arrastra desde hace más de dos siglos", ha afirmado.

Ello requiere de "un diálogo político y no la vía judicial, como lo está arbitrando" el Ejecutivo, ha indicado. El lehendakari ha reconocido que "da la sensación" de que no hay disposición al diálogo desde ambas partes, pero ha señalado que desde el gobierno catalán "ha habido pronunciamientos de estar dispuestos a hablar aun cuando no puedan descabalgarse de las decisiones" adoptadas la semana pasada. Urkullu ha mostrado su preocupación por que las decisiones del Parlament respecto a la Ley del referéndum se han llevado a cabo "con procedimientos" que dejan sin efecto el Estatut, lo que deja sin valor "el ámbito jurídico que se ha construido hasta ahora".

En este sentido, ha indicado que "hay que ser honestos" y "saber que, se celebre lo que se celebre el 1 de octubre, no tiene las garantías debidas" de lo que "en principio sería una aspiración" del pueblo catalán. El lehendakari ha planteado que "es posible" que antes del 1 de octubre "el Gobierno y el PP reconozcan que es una cuestión que necesita un diálogo político".