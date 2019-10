Después de la polémica entrevista de Santiago Abascal en 'El Hormiguero', en la que el líder del partido de extrema derecha Vox defendió que las parejas heterosexuales deberían de tener preferencia frente a las homosexuales a la hora de adoptar a un menor, le llegaba el turno a Íñigo Errejón en el programa.

El líder de Más País ha defendido las diferencias que mantiene su formación con Unidas Podemos, partido del que fue fundador. Destaca que la diferencia más importante es que los diputados y diputadas de Más País "vamos a votar a favor de un Gobierno progresista, como el que pronostican las encuestas, después del 10 de noviembre".

"Nunca vamos a poner los intereses de las siglas por delante de los intereses del país", ha añadido el político, que manifiesta convencido que "todos los programas son papel mojado si no se llega a acuerdo".

Otra de las diferencias, según Errejón, es que su partido no tiene "un aparado verde", porque entiende que "se trata de asumir que no hay que esperar, que la transición ecológica debe ser urgente". Además, considera que se generaría mucho empleo si se llevase a cabo la transición ecológica.

La idea de que su formación votará a favor de un Gobierno progresista, si así lo requieren los resultados de los comicios de noviembre, ha sido la más repetida por Errejón durante la entrevista. "Lo fundamental es la política útil. Hay que llegar a acuerdos con quienes no piensan igual que tú. Lo que he aprendido en este tiempo es que hay que hacer la política útil y acordar".

"Vamos a permitir un Gobierno progresista, no hace falta estar de acuerdo en todo", insistía el candidato.

Sobre la dimisión de Clara Serra

La que fuera número dos de Más Madrid en las pasadas elecciones autonómicas, Clara Serra, ha protagonizado una de las últimas dimisiones dentro de la formación. Errejón asegura que no comparte las críticas de Serra, que asegura que hay un "hiperliderazgo" dentro del partido.

"No puedo tener malas palabras para Clara, todo el tiempo que he compartido a su lado he aprendido mucho", indica el político, que defiende la decisión de haber dado un paso adelante para presentarse a las generales y "que hubiera una opción diferente".

Pide a los partidos que se pronuncien antes del 10N

Errejón ha pedido al resto de partidos que "se mojen" y se pronuncien sobre cuál va a ser su posición tras los comicios del 10 de noviembre. "Nosotros vamos a votar a favor de un Gobierno progresista, no vamos a votar por el bloqueo", ha afirmado Errejón.

De esta forma, lanza una crítica a Unidas Podemos y al PSOE: "En España se debería de haber permitido un Gobierno progresista, y no hacerlo es una irresponsabilidad".